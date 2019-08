Vietnam-Australia: Morrison conclude visita, firmati cinque documenti di cooperazione (2)

- Morrison, che ha concluso oggi la sua visita, ha annunciato agevolazioni per l’accesso dei prodotti acquatici e agricoli vietnamiti al mercato australiano. Dal 2 settembre, inoltre, l’Australia aumenterà da 200 a 1.500 il numero di visto per lavoro e turismo riservato ai cittadini vietnamiti. Phuc ha suggerito un’espansione della collaborazione nell’industria della difesa, la sicurezza informatica e nella formazione a distanza. Entrambi si sono detti d’accordo a rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla navigazione, ai reati informatici, alla tratta di esseri umani e al terrorismo. Le parti si sono impegnate anche a potenziare la connettività e ad ampliare la cooperazione in materia di sicurezza energetica e tecnologie digitali. (segue) (Fim)