Governo: Laforgia (Leu), parlare di programmi, non aprire autostrada alla destra

- Il senatore di Leu e coordinatore nazionale di èViva, Francesco Laforgia, scrive su Facebook che la priorità deve essere data ai programmi: "diritto al lavoro, aumento dei salari, rafforzamento delle tutele delle persone e dei lavoratori, lotta alla precarietà, forte progressività fiscale e contrasto all'evasione, investimenti pubblici su ambiente, territorio, paesaggio, infrastrutture sostenibili, scuola pubblica, sanità pubblica, contrasto alle mafie e alle illegalità. Nelle prossime ore le forze interessate al cambiamento (se Pd e M5s lo sono per davvero) parlino di questo. Ossessivamente di questo. Solo di questo. E decidano, senza tatticismi, i nomi più forti per interpretare una stagione nuova. Chi non lavora in questa direzione - sostiene Laforgia - non solo apre un'autostrada alla destra più pericolosa, ma dà l'ultima martellata alla credibilità (residua) della politica." (Rin)