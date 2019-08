Turkmenistan-Ucraina: ambasciatore Shevalov, Ashgabat partner più importante della regione

- Il Turkmenistan è il partner più importante dell’Ucraina nella regione centrasiatica. Lo ha affermato l’ambasciatore ucraino ad Ashgabat, Valentyn Shevalov, in un articolo pubblicato sul quotidiano “Neutral Turkmenistan”. “I rapporti bilaterali in ambito economico e commerciale presentano un enorme potenziale di sviluppo”, si legge nell’articolo, in cui viene sottolineata l’importanza dell’attività svolta dalle aziende ucraine nel paese centrasiatico, soprattutto nel settore delle infrastrutture. (Res)