Governo: Gelmini (FI), troppi fornai maldestri in azione. Forza Italia coerente

- Ci sono troppi fornai in azione, ma manca il lievito, afferma Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia. "In queste ore sul palcoscenico ci sono molti fornai maldestri in azione, ma la verità è che per dare all'Italia un governo stabile e coerente, manca l'ingrediente fondamentale, il 'lievito' di una visione comune di Paese, di principi e valori condivisi", dice Gelmini. "Quanto all'ipotesi di un ritorno ad un esecutivo giallo-verde, si tratterebbe di pane raffermo, buono solo per una zuppa indigesta per il paese: è una strada che speriamo la Lega non voglia davvero seguire. Forza Italia è l'unica forza coerente ad insistere per la riproposizione di una compatta alleanza di centro-destra: il nostro unico forno è quello degli elettori italiani che in maggioranza si riconoscono in questa formula", conclude Mariastella Gelmini.(Rin)