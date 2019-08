Brasile: Tusk, possibile freno ad accordo Ue-Mercosur a causa di incendi in Amazzonia

- Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, a Biarritz, in Francia, per il vertice del G7, ha espresso dubbi sul processo di ratifica dell’accordo tra l’Unione europea e il Mercosur, il Mercato comune dell’America meridionale, di cui il Brasile fa parte, se l’Amazzonia continuerà a bruciare. “Sosteniamo l’accordo Ue-Mercosur, che prevede anche la protezione del clima, ma è difficile immaginare una ratifica armoniosa da parte dei paesi europei mentre il presidente brasiliano consente la distruzione degli spazi verdi del pianeta”, ha dichiarato Tusk. Nella conferenza stampa tenuta a Biarritz il leader europeo ha anche affermato che l’Ue “è pronta a fornire aiuti finanziari al Brasile, in modo che vengano presi tutti i provvedimenti necessari per combattere gli incendi”.(Frp)