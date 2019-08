Repubblica Ceca: ministro Finanze, in corso negoziati per ulteriore aumento budget

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica Ceca stanno negoziando un nuovo aumento della spesa pubblica pari a circa 17,5 miliardi di corone (675,9 milioni di euro) in più rispetto alla bozza preparata lo scorso giugno. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ministro delle Finanze, Alena Schillerova, aggiungendo che per la digitalizzazione e i progetti da avviare nel campo delle tecnologie di informazioni saranno stanziati altri 492 milioni. Stando alle informazioni diffuse da “Radio Prague”, l’ulteriore incremento della spesa è stato possibile grazie al corso positivo degli indicatori macroeconomici e non andrà ad intaccare il bilancio pubblico, che non supererà i 40 miliardi di corone (poco più di un miliardo e mezzo di euro). (Rep)