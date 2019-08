Brasile: Prandini (Coldiretti), bene Tusk su stop accordi Ue-Mercosur

- Di fronte ai drammatici incendi delle foreste in Amazzonia è positiva la crescente opposizione alla ratifica dell'accordo di libero scambio siglato dall'Unione europea con i Paesi del Mercosur, per il mancato rispetto da parte del presidente brasiliano Jair Bolsonaro degli impegni di carattere ambientale. E' quanto afferma il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini nel commentare le dichiarazioni del presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, che ha definito al G7 "poco probabile" una ratifica dell'accordo commerciale se l'Amazzonia continua a bruciare, dopo le analoghe preoccupazione del presidente francese Emmanuel Macron. "Non si tratta – sottolinea Prandini - di un ricatto ma della constatazione delle gravi inadempienze del Paese sudamericano sul piano della sostenibilità delle produzioni agroalimentari con rischi per l'ambiente, la sicurezza alimentare e lo sfruttamento del lavoro minorile evidenziato dallo stesso Dipartimento del Lavoro statunitense". (segue) (Rin)