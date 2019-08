Brasile: Prandini (Coldiretti), bene Tusk su stop accordi Ue-Mercosur (2)

- "Occorre evitare il rischio che l'Unione europea e l'Italia diventino complici di comportamenti irresponsabili", sottolinea Prandini nel precisare che "gli accordi europei di libero scambio siglati dall'Unione europea devono rappresentare una priorità per il prossimo governo affinché sia garantito che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei seguano un analogo percorso di qualità che riguarda l'ambiente, il lavoro e la salute". Gli interessi della grande industria - sottolinea la Coldiretti - non si fermano di fronte alle foreste amazzoniche ma neanche davanti ai rischi per la salute per i consumatori come dimostra il più grande scandalo mondiale sulla carne avariata che ha coinvolto recentemente il Brasile travolgendo con gli allarmi tutti i continenti. A preoccupare nell'accordo Ue-Mercosur sono, in particolare, le agevolazioni concesse a prodotti come la carne di manzo e di pollo dal Brasile. Coldiretti, infine, fa notare che l'accordo con i paesi del mercato comune dell'America meridionale (Mercosur), di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay, legittima le imitazioni di oltre il 93 per cento dei prodotti agroalimentari Made in Italy. (Rin)