Argentina: al via missione Fmi, quinta revisione dei conti pubblici

- Una delegazione del Fondo monetario internazionale (Fmi) arriverà oggi in Argentina per la quinta revisione dei conti pubblici del paese nell’ambito del programma di assistenza finanziaria di tipo “Stand By” da 57,1 miliardi di dollari. Un gruppo tecnico guidato da Roberto Cardarelli, capo divisione per l’America meridionale, rimarrà a Buenos Aires fino a domani e incontrerà le autorità argentine per esaminare i recenti sviluppi economici e finanziari e le misure politiche prese dal governo. Sarà il primo incontro al ministero della Finanze dall’insediamento, la settimana scorsa, del nuovo ministro, Hernan Lacunza. La visita della delegazione dell’organizzazione di Washington era attesa la settimana scorsa ma la missione è stata posticipata proprio per il rimpasto di governo seguito al risultato delle primarie dell’11 agosto, sfavorevole al presidente in carica Mauricio Macri, e alle ripercussioni sui mercati. (segue) (Abu)