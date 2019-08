India: Moody’s abbassa stima di crescita al 6,2 per cento

- L’agenzia di rating Moody’s Investors Service ha corretto al ribasso le previsioni di crescita dell’India per quest’anno, al 6,2 per cento, 60 punti base in meno rispetto alle stime precedenti. La correzione è stata attribuita alle modeste assunzioni, alle difficoltà delle famiglie delle aree rurali e alle condizioni di stress delle istituzioni finanziarie non bancarie. La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, questo mese ha abbassato la sua stima al 6,9 per cento, dal sette per cento di giugno, e ridotto i tassi di interesse di riferimento di 35 punti base, spiegando che l’attività economica interna resta debole mentre il rallentamento globale e le tensioni commerciali si sono accentuati. (segue) (Inn)