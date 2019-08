Autostrade: su A4 Mi-Bs da 27 agosto chiusure notturne delle stazioni di Grumello, Capriate, Ponte Oglio, Palazzolo, Rovato e Cavenago

- Sulla A4 Milano-Brescia, per programmati lavori di manutenzione dei portali segnaletici nelle due notti consecutive di martedì 27 e mercoledì 28 agosto, sarà chiusa l'entrata della stazione di Grumello, verso Milano e Brescia, con orario 21.00-6.00. In alternativa, la società Autostrade consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ponte Oglio o di Seriate. Nelle due notti consecutive di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, sarà chiusa anche l'entrata della stazione di Capriate, verso Milano e Brescia, con orario 21.00-6.00. In questo caso l'alternativa è di entrare alla stazione autostradale di Dalmine, al km 167+800 o di Trezzo, al km 157+200. Nelle stesse notti sarà chiusa anche l'entrata della stazione di Ponte Oglio, verso Milano e Brescia, con orario 21.00-6.00. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Dalmine, o di Trezzo. Dalle 21.00 di mercoledì 28 alle 6.00 di giovedì 29 agosto e dalle 21.00 di venerdì 30 alle 6.00 di sabato 31 agosto, sarà invece chiusa l'entrata della stazione di Palazzolo, verso Milano e Brescia. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Rovato o di Ponte Oglio. Inoltre, nelle due notti consecutive di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto, sarà chiusa l'entrata della stazione di Rovato, verso Milano e Brescia, con orario 21.00-6.00. In alternativa, si consiglia di entrare alla stazione autostradale di Ospitaletto o di Palazzolo. Infine, per una notte, dalle 21.00 di venerdì 30 alle 6.00 di sabato 31 agosto, sarà chiusa la stazione di Cavenago, in entrata verso Milano e Brescia e in uscita per chi proviene da Brescia. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Agrate o di Trezzo. Le chiusure saranno effettuate alternativamente.(Rem)