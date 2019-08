Milano: a settembre torna "frutta a metà mattina", in 75 scuole primarie

- Torna per l'anno scolastico 2019/2020 il progetto "Frutta a metà mattina", ideato da Milano Ristorazione nel 2016 nel solco della Food Policy del Comune, per promuovere corrette abitudini alimentari anche tra i bambini e le bambine delle scuole di Milano. Nel 2016 il progetto pilota aveva coinvolto 30 scuole per circa 4.000 bambini, diventate poi 59 nell'anno scolastico 2017/2018 con 17.400 studenti coinvolti e 49 nel 2018/2019 per 14.600 alunni interessati. Ora, grazie al sostegno del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, sarà possibile arrivare fino a 75 scuole e circa 20mila alunni e alunne delle Primarie milanesi. Attraverso gli uffici di Food Policy, nel 2018 il Comune ha rilevato che il 21,8 per cento dei bambini di Milano mangia meno di due porzioni di frutta e verdura al giorno e che circa il 20 per cento dei milanesi presenta un forte livello di criticità alimentare. La ricerca si è andata ad aggiungere a quella svolta nel 2016 dal Ministero della Salute, dalla quale emerse che in Italia il 9 per cento dei bambini non fa la prima colazione a casa, che il 65 per cento consuma una merenda troppo abbondante e che il 22 per cento dei genitori dichiara che i propri figli non consumano quotidianamente frutta e verdura.(segue) (Com)