Milano: a settembre torna "frutta a metà mattina", in 75 scuole primarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Frutta a metà mattina è un progetto di Milano Ristorazione che negli anni si è consolidato come modello virtuoso – afferma Bernardo Notarangelo, Presidente di Milano Ristorazione –. A scuola il 'tempo del cibo' è tempo educativo. E per gli studenti e le studentesse di Milano mangiare la frutta durante l'intervallo di metà mattina vuol dire apprendere e consolidare una buona pratica alimentare, un'abitudine sana che, speriamo, li accompagnerà anche nella vita". "Intesa Sanpaolo, anche come partner del programma per l'infanzia QuBì, sostiene attraverso il Fondo di Beneficenza il progetto 'Frutta a metà mattina', un intervento importante per tutti gli studenti delle scuole milanesi – spiega Giovanna Paladino, responsabile della Segreteria Tecnica di Presidenza di Intesa Sanpaolo –, ma ancora più significativo per quei bambini in situazione di fragilità sociale ed economica che hanno difficoltà ad accedere a un'alimentazione sana". "Frutta a metà mattina" è un'iniziativa del Comune di Milano e Milano Ristorazione che hanno contribuito con proprie risorse straordinarie nei primi anni di intervento: per l'anno scolastico 2019/2020, il progetto sarà sostenuto da QuBì - La ricetta contro la povertà infantile e, nello specifico, da Intesa Sanpaolo attraverso il "Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale" che, in capo alla Presidenza della Banca, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi sociali del Piano d'impresa con erogazioni liberali in tutta Italia. Nel 2019 la sua dotazione ammonta a 13,5 milioni di euro. (Com)