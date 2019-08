Albania: Banca centrale, credito alle imprese a 505 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche albanesi hanno concesso crediti alle imprese per 505 milioni di euro nei primi sei mesi dell’anno corrente. È quanto si apprende dai dati diffusi dalla Banca centrale albanese, secondo i quali il credito medio concesso alle singole imprese ammonta a circa 130 mila euro. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Ata”, il 63 per cento dei prestiti concessi dal sistema bancario del paese balcanico è rivolto alle imprese, mentre i prestiti non performanti hanno toccato il 14,3 per cento. (Alt)