G7: Tusk, Ue risponderà adeguatamente se Usa imporranno sanzioni su vini francesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea prenderà tutte le misure necessarie in risposta all’eventuale imposizione di sanzioni statunitense sui vini prodotti in Francia. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, durante una conferenza stampa organizzata oggi a Biarritz in occasione della prima giornata del vertice del G7. “L’Unione europea rimane al fianco della Francia, e prenderà tutte le misure necessarie in risposta all’imposizione di sanzioni: l’ultima cosa che vogliamo è deteriorare i rapporti con gli Stati Uniti che sono il nostro principale alleato, ma dobbiamo essere pronti a qualsiasi scenario”, ha detto il presidente, mettendo in guardia i presenti contro i rischi associati allo sfruttamento politico di strumenti come la tassazione e i dazi doganali. (Res)