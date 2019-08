Governo: Pd, se qualcuno vuole far saltare il tavolo se ne assumerà responsabilità

- Fonti Pd fanno sapere che "il Nazareno in questi giorni è sempre aperto. Siamo al lavoro per onorare gli impegni presi con il presidente Mattarella e la direzione nazionale del Partito. Domani si riuniranno i tavoli tematici che produrranno la nostra proposta programmatica utile al possibile accordo. Se qualcuno vuole far saltare il confronto, ponendo veti e dettando condizioni inaccettabili, se ne assumerà la responsabilità". La linea del Pd, aggiungono le fonti, è quella di arrivare a un "governo di svolta, vero e discontinuità con il precedente governo. Senza accordicchi inutili al paese. Oppure si va al voto, eventualità che non temiamo affatto". Zingaretti e le delegazioni incaricate di trattare "si stanno muovendo unitariamente nel solco indicato dalla direzione nazionale. In modo trasparente, per dare a tutti la possibilità di comprendere e giudicare il nostro percorso. Gossip ed esternazioni personali non concordate - concludono le fonti - lasciano il tempo che trovano". (Rin)