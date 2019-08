Russia-Angola: ministri Esteri si incontreranno il 26 agosto, focus su cooperazione

- La risoluzione delle crisi in corso in alcuni paesi africani e il rafforzamento della cooperazione economica e commerciale bilaterale saranno i principali argomenti di discussione nel quadro dell’incontro di lunedì prossimo tra i ministri degli Esteri di Russia e Angola, Sergej Lavrov e Manuel Augusto. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sputnik”, aggiungendo che il capo della diplomazia di Luana sarà in visita ufficiale a Mosca nelle giornate del 25-27 agosto. “Le due parti discuteranno una serie di questioni di reciproco interesse nel quadro dell’agenda regionale e globale, inclusa la risoluzione delle crisi in corso in paesi come la Somalia, il Sudan del Sud e la Repubblica Centrafricana”, si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri russo, in cui viene sottolineata l’importanza di un rafforzamento della cooperazione economica e commerciale bilaterale nel prossimo futuro.(Rum)