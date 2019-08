Milano: domani festa per chiusura settima edizione dell'estate sforzesca

- Si chiude domani con una grande festa a ingresso libero che ruota intorno al tema del climate change la 7° edizione di Estate Sforzesca. Con oltre 80 spettacoli di musica, danza, teatro e arti performative dal 7 giugno al 25 agosto, il programma promosso e curato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano si conferma la rassegna di spettacolo dal vivo più lunga d'Italia e registra in chiusura oltre 45mila spettatori e più di 20 sold out tra gli appuntamenti a prezzo ridotto. "CLIMate X Life" è il titolo dell'ultimo appuntamento in cartellone, a ingresso libero, curato dalla Fondazione La Nuova Musica – Ricordi Music School. A partire dalle 19, l'energia del rock lancerà un messaggio chiaro per una risposta ai cambiamenti climatici e alla protezione dell'ambiente. In apertura Icmesa e Error 404, headliner Earth For Sale e Rezophonic. Parteciperanno realtà associative che si occupano del tema come Legambiente, la rete Milano per il Clima, Fridays For Future, Economia e Sostenibilità, Area Ridef, Social Innovation Team, Cascinet e tante altre. La serata si svolgerà con il supporto di Rock 'n' Roll Radio e Radio Lombardia e con il contributo speciale di Alex Bellini, che in questi giorni è in viaggio verso l'Isola di Plastica nel Pacifico e saluterà il pubblico con un video messaggio. (segue) (Com)