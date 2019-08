Governo: Cerno (Pd), non sarebbe Conte bis ma nuova stagione politica

- Per il senatore del Partito democratico, Tommaso Cerno, "chi parla di Conte bis sbaglia. Come fu per De Gasperi sarebbe un Conte due. La certificazione di una maggioranza alternativa - dice Cerno - sta nelle parole di censura alla Lega pronunciate in Parlamento e nella costruzione di un governo con il Pd che abbia fiato politico. Per il resto i veti e le velleità personali non trovano reale spazio in questa palingenesi della sinistra che tenta di dare un futuro al Paese ancorato nel passato", conclude Cerno, ex direttore de "l'Espresso", che tra i parlamentari del Pd è tra i più convinti sostenitori di un'intesa di governo con il M5s.(Rin)