Roma: Pedica (Pd), più controlli su b&b, bollino verde per riconoscere subito strutture in regola

- "Raggi ci fa sapere che è stata scoperta un'evasione di 8 milioni e mezzo di euro di contributo di soggiorno. Questo non basta, bisogna intensificare ancora di più i controlli sulle strutture extra-alberghiere e fare un vero censimento dei bed and breakfast, mettendo al bando tutte le attività abusive". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Bisogna contrassegnare con un bollino verde tutti i b&b regolari in modo da renderli subito riconoscibili agli occhi dei clienti - sottolinea Pedica - È necessario dare regole precise a questo settore e mettere al bando tutti gli abusivi. Allo stesso tempo, occorre subito fare anche un censimento degli home restaurant che operano nella Capitale. Vanno rispettate le regole della concorrenza e, allo stesso tempo, vanno garantiti i consumatori". (Com)