Roma: fuga di gas in via delle Isole Curzolane al Tufello, vvf al lavoro. Chiusa strada, deviato tpl

- Vigili del fuoco del comando di Roma al lavoro, dalle 12:30 circa, in via delle Isole Curzolane altezza civico 39, zona Tufello, per la presenza di gas in strada. Oltre a una squadra vvf, sul posto è presente anche il Crrc (carro rilevamento radioattivo chimico), che ha immediatamete iniziato a effettuare rilievi strumentali per l'individuazione della perdita di gas. Al momento, a scopo cautelativo, è stato interdetto il transito veicolare e deviata la linea tpl 90. (rer)