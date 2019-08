Trasporti: Croazia, traffico merci in aumento dell’8,1 per cento

- Nel secondo trimestre di quest’anno il volume del traffico merci in Croazia ha registrato un aumento pari all’8,1 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018. Lo si apprende dai dati diffusi oggi dall’Ufficio nazionale di statistica (Dzs). Per quanto riguarda invece il traffico passeggeri, l’agenzia di stampa “Hina” riferisce di un calo pari al 2,1 per cento nel secondo trimestre di quest’anno. (Zac)