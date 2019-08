Emirati-India: conclusa visita Modi, “eccellente incontro col principe Mohammed”

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha concluso la visita negli Emirati Arabi Uniti, dove era giunto ieri, ed è arrivato in Bahrein. “Ho avuto un eccellente incontro con sua altezza il principe della corona Mohammed bin Zayed al Nahyan. Abbiamo parlato di molteplici temi, tra i quali le modalità per migliorare il commercio e le relazioni tra i popoli di India ed Emirati Arabi Uniti”, ha commentato il premier indiano via Twitter. Il capo del governo di Nuova Delhi è stato insignito della più alta onorificenza civile emiratina, l’Ordine di Zayed, intitolata a Zayed bin Sultan al Nahyan, fondatore degli Emirati, “in segno di riconoscimento del suo ruolo nella promozione dell’amicizia e della cooperazione”, come ha scritto il principe Mohammed sullo stesso social network. I due leader hanno assistito al lancio di un francobollo commemorativo per il 150mo anniversario della nascita del Mahatma Gandhi, padre della nazione indiana. (segue) (Res)