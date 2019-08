Emirati-India: conclusa visita Modi, “eccellente incontro col principe Mohammed” (2)

- Modi, inoltre, ha lanciato la carta indiana RuPay per le transazioni senza contanti all’estero: è stato il primo cliente a utilizzarla per un acquisto nel paese del Golfo Persico, comprando una confezione di dolci nell’esclusivo albergo Emirates Palace. L’ambasciatore indiano negli Emirati, Navdeep Suri, ha spiegato che il servizio sarà disponibile con effetto immediato attraverso centomila terminali. Le banche First Abu Dhabi Bank, Emirates Nbd e Bank of Baroda emetteranno la carta. La RuPay (il cui nome unisce le sillabe iniziali delle parole inglesi “rupia” e “pagamento”) è sul mercato da quattro anni e conta 500 milioni di utenti in India, ma è ancora poco conosciuta fuori dal paese. (segue) (Res)