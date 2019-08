Emirati-India: conclusa visita Modi, “eccellente incontro col principe Mohammed” (4)

- Modi ha ricordato anche gli Emirati sono il terzo partner commerciale e il quarto fornitore di greggio dell’India e ha definito “un punto di svolta” l’impegno di Abu Dhabi di investire 75 miliardi di dollari in India. “Non sorprende che gli Emirati Arabi Uniti siano il primo paese straniero a partecipare alle riserve petrolifere strategiche e al progetto di raffineria greenfield in India. Allo stesso modo, anche l’India sta partecipando a progetti nel giacimento di Lower Zakhum e recentemente ha ottenuto il cento per cento dei diritti di esplorazione nel Blocco 1 di Abu Dhabi”, ha sottolineato. Il premier dell’India si è poi soffermato sulle riforme varate dal proprio governo, ribadendo l’apertura agli investimenti e assicurando che “i fondamentali dell’economia indiana sono solidi” (segue) (Res)