Emirati-India: conclusa visita Modi, “eccellente incontro col principe Mohammed” (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader indiano, infine, haespresso il suo apprezzamento per la posizione della leadership emiratina contro il terrorismo e l’estremismo. “Sia l’India che gli Emirati Arabi Uniti hanno un interesse comune nel garantire che le forze anti-umanità che fiancheggiano o promuovono il terrorismo in qualche modo siano costrette a rinunciare alle loro politiche distruttive. Gli Emirati Arabi Uniti hanno dimostrato piena comprensione per le misure forti che abbiamo preso contro il terrorismo. Abbiamo una cooperazione esemplare per garantire la sicurezza reciproca”, ha affermato Modi, apprezzando anche la comprensione dimostrata dal partner in occasione della recente revoca dello statuto speciale allo Stato indiano di Jammu e Kashmir. (Res)