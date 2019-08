Cipro: agenzia rating Scope, valutazione confermata a BBB-

- L’agenzia di rating Scope ha confermato la sua valutazione di BBB- per l’isola di Cipro, sulla base di una ripresa economica in corso e di un consolidamento fiscale soddisfacente. Lo riferisce il quotidiano “CyprusMail”, aggiungendo che l’agenzia ha anche sottolineato che “un’economia eccessivamente dipendente da fattori esterni potrebbe creare rischi per la stabilità e la sostenibilità del modello di crescita cipriota “. Stando alle informazioni diffuse, l’agenzia ha anche messo in guardia le autorità dell’isola contro un volume ancora eccessivamente elevato di prestiti non performanti, che si traduce in “una debolezza in termini di credito, andando ad influire negativamente sul sistema bancario nazionale”. A fronte di queste considerazioni, Scope ha dichiarato di aspettarsi “una crescita reale del Pil pari a circa tre punti percentuali da qui al 2021, grazie al sostegno degli investimenti esteri e una domanda interna stabile”.(Res)