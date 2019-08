Governo: Damiano (Pd), o vera discontinuità o voto

- "Alla Direzione del Pd Zingaretti ha parlato di un 'governo di svolta' che sia in grado di elaborare un 'programma' per la legislatura. La parola-chiave per questo obiettivo è 'discontinuità', di persone e contenuti". Lo dichiara Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico. "Non può che essere così - continua - perché i risultati che il governo gialloverde porta in dote sono disastrosi. Soprattutto per l’economia e l’occupazione. Basta mettere a sistema i dati. Crescita zero, calo della produzione industriale, due miliardi di ore lavorate in meno su base annua rispetto al 2008, aumento della Cassa integrazione. Se a questi dati corrisponde, come certifica l’Istat per maggio e giugno 2019, un aumento dell’occupazione, questo significa che sarebbe una falsità parlare di un grande successo, come ha fatto incautamente il governo. Nel senso che, quella che aumenta, è soltanto la precarietà e la bassa qualità dei posti di lavoro: crescono le teste, ma diminuisce la durata degli orari e, di conseguenza, le paghe: non lamentiamoci allora dei bassi salari", sostiene Damiano. (segue) (Com)