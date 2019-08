Roma: con la moto sbanda e finisce contro un palo in via Tuscolana, morto centauro 42enne

- Incidente mortale oggi alle 13 circa in via Tuscolana, altezza via dei Pisoni, zona Porta Furba. A perdere la vita un centauro di 42 anni che in sella alla sua moto, per cause ancora al vaglio della Polizia locale di Roma Capitale, gruppo Tuscolano, è finito contro un palo. L'uomo è morto sul colpo. I vigili che si stanno occupando dei rilievi e dei servizi di viabilità, hanno deviato il transito veicolare su via dei Letuli. Al momento sono in corso accertamenti da parte degli agenti per ricostruire esatta dinamica incidente. (rer)