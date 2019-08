Bahrein-India: Modi inizia visita a Manama

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, è giunto in Bahrein, a Manama, per una breve ma significativa visita: la prima di un premier indiano nel paese del Golfo Persico. Modi è arrivato oggi dagli Emirati Arabi Uniti e ripartirà domani alla volta della Francia, da dove è partito per la parentesi nel Golfo e dove, esauriti gli impegni bilaterali, farà ritorno per partecipare come ospite al vertice del G7 di Biarritz. “Questa visita è storica e migliorerà le relazioni tra le nostre nazioni”, ha dichiarato Modi via Twitter al suo arrivo all’aeroporto di Manama. L’ospite indiano è stato quindi accolto con una cerimonia d’onore al Palazzo Gudaibiya alla presenza del principe Khalifa bin Salman Al Khalifa. I due leader esamineranno lo stato delle relazioni bilaterali e discuteranno di questioni regionali e internazionali di comune interesse. (segue) (Res)