Sanità Lazio: Simeone (FI), su futuro punti primo intervento commissione regionale per verificare impegni presi da giunta

- "Ritengo necessario intervenire nuovamente sul tema dei punti di primo intervento. Come è noto, meno di un anno fa è stato approvato all'unanimità l'ordine del giorno da me presentato e sottoscritto da tutti i componenti della commissione Sanità, unitamente ad altri consiglieri regionali della maggioranza e dell'opposizione, al fine di scongiurare la chiusura dei punti di primo intervento nel Lazio". Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, consigliere regionale di Forza Italia e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Nell'odg - spiega l'esponente regionale di Forza Italia - si impegnava la Regione a rinviare al 31 dicembre 2019 il superamento del sistema attuale previo l'avvio e l'attivazione di un programma di implementazione dei servizi e delle reti assistenziali in grado di: 1) definire il futuro di ogni singolo presidio del Lazio, puntando al suo potenziamento e valorizzazione all'interno della rete di emergenza sanitaria territoriale; 2) costruire il sistema di offerta sanitaria territoriale tenendo in considerazione la conformazione geografica infrastrutturale dei singoli territori; 3) implementare i servizi offerti; 4) ricondurre l'ospedale per acuti al suo naturale ambito di risposta assistenziale prevalentemente indirizzata all'emergenza e alle condizioni cliniche di elevata complessità; 5) potenziare il ruolo del distretto sanitario al fine di realizzare una vera presa in carico del paziente cronico; 6) potenziare l'attività sanitaria territoriale per trasferire al sistema dell'assistenza primaria le patologie di bassa gravità; 7) concretizzare la continuità tra polo ospedaliero e rete territoriale; 8) evitare il depotenziamento dell'offerta sanitaria nei singoli territori con ogni strumento a disposizione". (segue) (Com)