Difesa: Iran, pasdaran annunciano test nuovo missile

- L'Iran ha testato un nuovo missile. Lo ha riferito oggi il comandante del Corpo dei guardiani della rivoluzione iraniana, il generale Hossein Salami, citato dall’agenzia di stampa “Tasnim”. "Il nostro paese è sempre all’avanguardia nel testare una varietà di sistemi di difesa e strategici. E ieri è stato uno dei giorni di successo per questa nazione", ha dichiarato Salami, senza fornire ulteriori informazioni sulle capacità e la natura del missile. Nel maggio 2018 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è ritirato dall’accordo sul nucleare iraniano e ha intensificato le sanzioni contro Teheran al fine di frenare lo sviluppo di missili balistici e il suo sostegno ai suoi alleati in Siria, Yemen, Libano e Iraq. Lo scorso giugno l'Iran ha abbattuto un drone di sorveglianza militare statunitense nel Golfo Persico con un missile terra-aria, aumentando ulteriormente le tensioni con Washington. Secondo l’Iran, il drone stava sorvolando il territorio iraniano, mentre per Washington il velivolo si trovava nello spazio aereo internazionale.(Res)