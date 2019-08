Sgomberi Roma: Unione inquilini, via al nuovo contributo affitto per le occupazioni (2)

- "Ora ci aspettiamo che il Comune di Roma - spiega ancora - insieme all'assessore della Regione Lazio Massimiliano Valeriani che già si è pubblicamente espresso in merito, vista la situazione nazionale, il 27 agosto durante il vertice in Prefettura mostri la giusta grinta e si rifiuti di perseverare sulla strada degli sgomberi. D'altronde come abbiamo più volte evidenziato si rende necessario rispettare il decreto Sicurezza in tutte le sue parti, e quindi garantire il passaggio di casa in casa a tutte le famiglie. Non ci piace il modello via Carlo Felice perché sappiamo bene quanto sia stato limitato. La nuova delibera però può essere, in vista della sospensione degli sgomberi, un tassello delle tante misure da mettere in atto per la precarietà abitativa. Si volta pagina, ora stop agli sgomberi e via alle politiche abitative strutturali che possano magari liberare le occupazioni, ma allo stesso tempo rigenerare le città". (Com)