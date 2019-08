Governo: Zingaretti, ottimista per natura ma mi auguro non esista doppio forno

- "Io sono ottimista per natura”, ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ad Amatrice dove si trova in veste di presidente della Regione Lazio e dove sta presenziando alla cerimonia per il terzo anniversario dal terremoto del 2016. Ma ha subito aggiunto: “Mi auguro non esista l'ipotesi del doppio forno” facendo capire che la trattativa con il Movimento 5 stelle per dare vita a un governo M5s-Pd è ancora in una fase interlocutoria. E che il punto più delicato da risolvere è il nome del presidente del Consiglio dopo che, nella cena di ieri sera a tu per tu con Luigi Di Maio, il capo politico del Movimento 5 stelle ha insisito perché Giuseppe Conte resti al suo posto. (segue) (Rin)