India: cordoglio di Modi per la scomparsa di Jaitley (2)

- Modi ha quindi evidenziato la sua lunga militanza politica: “Il Bjp e Arun Jaitley avevano un legame indissolubile. Da ardente leader studentesco, è stato in prima linea nella protezione della nostra democrazia durante il periodo dell’Emergenza. È diventato un volto molto amato del nostro partito, in grado di articolare i programmi e l’ideologia del partito in un ampio spettro della società”, ha scritto. “Con la scomparsa di Arun Jaitley, ho perso un amico stimato, che ho avuto l’onore di conoscere per decenni. La sua comprensione delle questioni e la comprensione ricca di sfumature delle cose avevano pochissimi parallelismi. Ha vissuto bene, lasciandoci tutti con innumerevoli ricordi felici. Ci mancherà!”, ha concluso Modi. (Inn)