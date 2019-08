Terremoto: Pagano (Pd), assordante silenzio Salvini, su ricostruzione non ha fatto nulla

- "Assordante e imbarazzante silenzio di Salvini sulla ricostruzione per il terremoto in centro Italia a tre anni dal sisma". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico, Ubaldo Pagano. "In campagna elettorale promettevano tanto, tutto, ma in 14 mesi di governo non hanno fatto nulla. E oggi, giustamente, nessuno di loro è ad Amatrice, ad Accumoli, ad Arquata. Hanno avuto paura di metterci la faccia? Hanno avuto paura di essere fischiati? Hanno mandato un sottosegretario. Vedere che ad Amatrice, a tre anni dal sisma, è cambiato - prosegue Pagano - poco o nulla, leggere la disperazione dei cittadini e le lamentele dei sindaci fa male a tutti gli italiani. Se nascerà un nuovo governo di svolta, la ricostruzione vera deve essere al primo punto", conclude Pagano.(Rin)