Trasporti: su linea Av Roma-Napoli traffico rallentato per guasto nei pressi di Roma Prenestina

- "Dalle 12.30 la circolazione ferroviaria sulla linea AV Roma – Napoli è rallentata per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione all’altezza di Roma Prenestina. Ritardi fino a 40 minuti per i treni in viaggio". È quanto rende noto Rfi. (rer)