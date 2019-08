G7: Tusk, fondamentale trovare posizione comune in risposta a sfide globali

- Il vertice del G7 odierno rappresenta un’altra importante sfida per l’unità e la solidarietà all’interno della comunità internazionale: è fondamentale rafforzare la cooperazione e sforzarsi di trovare una posizione comune in risposta alle sfide globali sempre più pressanti, invece di perdersi in dispute di poco conto. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, durante una conferenza stampa organizzata oggi a Biarritz in occasione della prima giornata del vertice. “Il summit odierno potrebbe essere la nostra ultima possibilità per ripristinare l’unità politica all’interno della comunità internazionale”, ha aggiunto. (Res)