Casale Monferrato: "ho una bomba", poi appicca incendio in ospedale, arrestato 41enne

- Ieri sera i carabinieri di Casale Monferrato (Alessandria) hanno arrestato in flagranza di reato M.C., 41enne di Coniolo, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di incendio doloso in edifici pubblici, interruzione di pubblico servizio e procurato allarme. L’uomo, verso le 21,30, ha contattato il numero di emergenza 112, dichiarando di trovarsi all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Casale Monferrato e di avere una bomba. La centrale operativa dei carabinieri ha allertato le pattuglie, inviandole sul posto. Nel frattempo, trovandosi in evidente stato di alterazione psico-fisica, l'uomo – già noto al personale sanitario – è stato accompagnato in una stanza destinata alle visite, all’interno della quale erano presenti barelle e materiale medico. Lì, senza alcun motivo, M.C. ha incendiato le poltrone, utilizzando un liquido infiammabile per la disinfezione delle mani, quindi si è dato alla fuga, dirigendosi verso il centro della città. (segue) (Rpi)