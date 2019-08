Casale Monferrato: "ho una bomba", poi appicca incendio in ospedale, arrestato 41enne (2)

- L’incendio è stato spento dal personale sanitario mediante l’uso degli estintori e i degenti sono stati precauzionalmente trasferiti in un altro reparto, in attesa del ripristino del pronto soccorso. La centrale operativa dei carabinieri di Casale Monferrato ha fatto convergere in città le pattuglie per le ricerche dell’uomo, individuato poco dopo in corso Valentino e arrestato. Al termine degli accertamenti di rito, il 41enne è stato portato alla sua abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si svolgerà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vercelli. (Rpi)