Milano: forze dell'ordine italiane collaborano ad arresto killer serbo

- Questa mattina, grazie al lavoro investigativo di poliziotti, carabinieri e finanzieri del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale è stato arrestato a Cannes Marko Djordevic, 32 enne serbo presunto killer affiliato al potente clan montenegrino degli Skljiari che deve scontare in Serbia 40 anni di carcere per un omicidio commesso a Belgrado nel 2018 e per altri reati. L'arresto è avvenuto al termine di un’intensa attività di ricerca che ha visto coinvolte le forze dell'ordine di Italia, Serbia, Slovenia e Francia. L’uomo, come si dice in gergo, era colpito da “Red notice”, ovvero era inserito nella banca dati mondiale dell’Interpol in quanto considerato un pericoloso latitante da catturare e consegnare alla Serbia. L’attivazione delle attività investigative in Italia è partita da una richiesta della Serbia nei giorni scorsi: i poliziotti serbi hanno infatti segnalato ai colleghi italiani che i familiari del latitante (madre, sorella, moglie e due gemellini di pochi mesi) avrebbero fatto rientro in Serbia con un volo in partenza da Milano – Malpensa il 23 agosto. I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando Provinciale di Milano hanno ricostruito gli spostamenti del nucleo familiare riuscendo a identificare il mezzo con cui gli stessi si erano allontanati da Milano il 16 agosto, giorno del loro arrivo a Malpensa. La famiglia di Djordevic era infatti partita dallo scalo lombardo con un furgone a noleggio con targa slovena. Allertata la polizia di quel Paese è stato possibile ricostruire l'itinerario del furgone e individuare Cannes come destinazione finale. A quel punto è stata girata l'informazione alla polizia francese che ha individuato la villetta dove il latitante si trovava e dove è s stato arrestato poco dopo. (Rem)