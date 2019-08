Gronda Genova: Forza Italia, Toninelli ragiona da perdente, pronti a manifestare

- "Fermare la Gronda di Genova vuol dire fermare l'economia del Nord Ovest", dicono i deputati Roberto Cassinelli, Giorgio Mulè e Roberto Bagnasco di Forza Italia. "Il deludente ministro Toninelli continua a stupirci in negativo, giorno dopo giorno, citando dati astrusi con ragionamenti da perdente. Non esiste un progetto alternativo, i cinque stelle mentono sapendo di mentire. Tempo perso - continuano i tre parlamentari di FI - che si somma all'incapacità grillina di trovare la chiave per uno sviluppo armonico e sostenibile del Nord Ovest e dell'intero paese. Come Forza Italia promuoveremo manifestazioni su tutto il territorio ligure. Inoltre, aderiamo all'iniziativa del governatore Giovanni Toti per scendere in piazza a Genova, in Liguria e a Roma mobilitando tutte le forze economiche e sociali della città e non solo".(Com)