Brasile: Tusk, Ue pronta a fornire aiuti finanziari per combattere incendi in Amazzonia

- Gli incendi che stanno distruggendo parte della foresta amazzonica rappresentano un’altra pagina buia del nostro tempo: vi è in gioco la nostra stessa esistenza. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, durante una conferenza stampa organizzata oggi a Biarritz in occasione della prima giornata del vertice del G7. “L’Unione europea è pronta a fornire aiuti finanziari al Brasile, in modo che vengano presi tutti i provvedimenti necessari per combattere gli incendi”, ha aggiunto, sottolineando che, per questa e altre ragioni, la crisi climatica e la protezione dell’ecosistema saranno tra i principali argomenti di discussione nel corso del summit. (Res)