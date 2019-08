G7: Tusk, uscita Usa da accordo con Iran non ha portato risultati positivi

- L’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare con l’Iran non ha portato alcun risultato positivo. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, durante una conferenza stampa organizzata oggi a Biarritz in occasione della prima giornata del vertice del G7. “Il mondo occidentale è ancora profondamente diviso in merito a questa situazione, e i leader del G7 devono sforzarsi ulteriormente per trovare una posizione comune in merito”, ha aggiunto Tusk, sottolineando che la minaccia della proliferazione nucleare sarà uno dei principali temi di discussione nel quadro del summit. (Res)