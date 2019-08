Cina: rilasciato dopo la detenzione il dipendente del consolato britannico di Hong Kong (2)

- Cheng, cittadino di Hong Kong, non si era presentato nel suo ufficio, dove si occupava di commercio e investimenti, il 9 agosto dopo una visita nella Cina continentale, nella vicina Shenzhen, per una conferenza. La sua assenza aveva alimentato indiscrezioni su un suo possibile arresto e ipotesi di un collegamento con il movimento di protesta cresciuto negli ultimi mesi nell’ex colonia britannica. Londra aveva espresso “estrema preoccupazione”. Il governo cinese ha confermato la notizia dell’arresto il 21 agosto, attraverso il portavoce del ministero Esteri Geng Shuang, che ha sottolineato che non si tratta di una questione diplomatica: “Chiariamo che questo dipendente (del consolato britannico) è un cittadino di Hong Kong, e non un cittadino britannico. È quindi un cinese, e il suo arresto è un affare di carattere prettamente interno alla Cina”, ha dichiarato Geng. (Cip)