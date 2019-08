Italia-Ue: Sassoli, non si governa con pieni poteri la settima potenza mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si governa con pieni poteri la settima potenza mondiale. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo oggi alla 40ma edizione del Meeting di Rimini alla sessione dal titolo: "Europa: tra valori da riscoprire e nuove sfide da affrontare". “Non servono pieni poteri per governare società complesse. I pieni poteri li tengono coloro che si considerano autosufficienti e pensano magari che un uomo forte possa risolvere i problemi con la bacchetta magica o l’uso forza”, ha dichiarato Sassoli, secondo cui “la prepotenza è una malattia che l’Europa ha conosciuto bene”. Per il presidente del Parlamento Ue, “chi ama il proprio paese invece sa che l’Europa è un porto sicuro” e “come per coloro che amano l’umanità e sanno bene che i porti devono restare aperti e che non è maltrattando la povera gente che si costruiscono politiche per l’immigrazione”.(Sic)