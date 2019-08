Migranti: Sassoli, impegniamoci per dare a Ue poteri per affrontare fenomeno

- E’ necessario impegnarsi per dare “poteri all’Unione europea per affrontare il fenomeno migratorio”. Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, intervenendo oggi alla 40ma edizione del Meeting di Rimini nella sessione dal titolo: "Europa: tra valori da riscoprire e nuove sfide da affrontare". Nel suo discorso, il presidente dell’Europarlamento ha sottolineato la necessità di impegnarsi nella riforma del trattato di Dublino che stabilisce che coloro che giungono in Italia, a Malta, in Grecia, in Spagna arrivano in Europa. “Invito da qui il Consiglio europeo a tirare fuori dai cassetti quella riforma e ad approvarla”, ha aggiunto. “Sogno un’Europa in cui non si dica che il suo impegno per i diritti umani è stata la sua ultima utopia. L’Europa è uno spazio aperto, partecipato, solidale, così lo vogliamo e così lo vogliamo rafforzare”, ha dichiarato Sassoli.(Sic)