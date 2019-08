Milano: 36enne arrestato in via Del Castagno per maltrattamenti in famiglia

- Ieri sera la polizia di stato ha arrestato in via Del Castagno, al quartiere grigioni, periferia Sud Et di Milano, per maltrattamenti in famiglia un rumeno di 36 anni che ha aggredito la moglie, anch'essa rumena, di 33 anni. La donna ha spiegato agli agenti che, seppur non avesse mai sporto denuncia, non era la prima volta che veniva picchiata dal marito e sempre per motivi di gelosia. Ieri, dopo aver portato i figli di 6 e 8 anni in un giardino vicino a casa insieme a un'amica, ha notato che il marito l'ha seguita e ha deciso di fare rientro a casa dove lo ha trovato ad attenderla davanti al portone. Quando l'ha vista lui si è allontanato. Scossa, la donna si è rifugiata in casa dell'amica per calmarsi e sfogarsi quando il marito ha suonato alla porta. Mentre i due tornano al proprio appartamento, lui l'ha picchiata e l'ha fatta cadere a terra nell'androne del palazzo. Le urla della donna hanno fatto accorrere gli altri condomini che hanno interrotto l'aggressione e chiamato le forze dell'ordine. Appena gli agenti sono arrivati, la vittima si è precipitata verso la loro auto mentre il marito continuava a ingiuriarla. Denunciato per maltrattamenti, l'uomo è stato portato al carcere di San vittore in attesa della convalida dell'arresto. (Rem)