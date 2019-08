Governo: Giro (FI), se non si vota subito la manovra pensi a famiglie e imprese

- Per il senatoe di FI, Francesco Giro, "è chiaro, ed è stato più volte dichiarato, che Forza Italia è per il voto subito. E lo continua ad essere anche quando giungono segnali di segno contrario dalle tre maggiori forze politiche in campo. Detto questo - continua Giro - è altrettanto chiaro che, se le urne saranno evitate, noi al governo che verrà chiederemo una manovra finanziaria che aiuti persone, famiglie e imprese dall'oppressione fiscale e da quella burocratica. Noi siamo nati per questo nel 1994 e questo chiedevamo al vecchio governo gialloverde, e questo continueremo a chiedere a quello nuovo di qualsiasi colore sia", conclude Giro.(Com)