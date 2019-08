India: ministro Esteri Jaishankar in visita a Mosca il 27 e 28 agosto

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita a Mosca il 27 e 28 agosto, la prima nella capitale della Russia da quando ha assunto l’incarico, a fine maggio. Lo riferisce un comunicato stampa del suo dicastero. Il responsabile della diplomazia indiana incontrerà l’omologo russo, Sergej Lavrov. Al centro dell’incontro la prossima visita del premier indiano, Narendra Modi, a Vladivostok per partecipare, col presidente russo, Vladimir Putin, al quinto Forum economico orientale e al ventesimo vertice annuale bilaterale. Inoltre, saranno discusse questioni regionali e internazionali di comune interesse. Jaishankar incontrerà anche il vicepremier russo Jurj Borisov. I due presiederanno la Commissione intergovernativa indo-russa per la cooperazione tecnica ed economica. Infine, Jaishankar terrà una conferenza al Valdai International Discussion Club sul tema delle prospettive dell’Indo-Pacifico.(Inn)